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İstihdam Birimi için çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İstihdam Birimi için çalışmalar başladı

İzmit Belediyesi, işsiz vatandaşların iş bulmalarına destek olmak amacıyla faaliyete geçireceği 'İstihdam Birimi' için çalışmalara başladı.

İzmit Belediyesi, işsiz vatandaşların iş bulmalarına destek olmak amacıyla faaliyete geçireceği ' İstihdam Birimi' için çalışmalara başladı.

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, işsiz vatandaşların iş bulmalarına destek olmak amacıyla Belsa Plaza içerisinde açılacak 'İstihdam Birimi' için çalışmalara başladı. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedeflen İstihdam Birimi, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Özelikle iş arayan bireylere katkısı olması beklenen birimde CV hazırlama ve mülakat süreçleri gibi konularda da bilgilendirmeler yapılacak.

İş arayanların ya da işverenlerin faydalanabileceği 70 metrekarelik alanda oluşturulacak İstihdam Birimi içerisinde; bekleme alanı, 3 adet cam bölmelerle ayrılmış görüşme ofisi ve toplantı salonu yer alacak. Tüm İzmitlilerin faydalanabileceği İstihdam Birimi için ayrıca internet üzerinden de kayıt oluşturulabilecek. Yapım çalışmaları başlayan İstihdam Birimi en kısa zamanda faaliyete geçecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: İstihdam Birimi için çalışmalar başladı - Haberler Ekonomi
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