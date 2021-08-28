İstihbarat çalışması yürüten 3 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
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İstihbarat çalışması yürüten 3 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi

İstihbarat çalışması yürüten 3 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT ve TSK tarafından 3 PKK/KCK mensubunun Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlendi. Dün gerçekleştirilen ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak...
Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak...
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