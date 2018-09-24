İstihbarat Başkanının Yeni Görevi Belli Oldu

HÜKÜMETTE yer alan CDU, SPD ve CSU genel başkanları dün Başbakanlıkta bir araya gelerek, ülkede bir süreden beri tartışılan Hans-Georg Maassen'in gelecekte nerede görevlendirileceği konusunu ele aldı. CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, hükümette bulunan üç partinin genel başkanının Maassen'in gelecekte İçişleri Bakanlığında 'özel danışman' olarak görevlendirilmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Maassen'in bu görev tanımıyla bir daire başkanı konumunda bakanlıkta çalışacağını söyleyen Seehofer, Maassen'in burada Avrupa ve uluslararası konularla ilgileneceğini kaydetti.

NAHLES: İYİ BİR SİNYAL OLDU

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles de, liderler toplantısında Maassen'in Anayasayı Koruma Başkanlığından alınmasını ve terfi ettirilmemesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Maassen'in İçişleri Bakanlığında 'özel danışman' olacağına işaret eden Nahles, koalisyon hükümetinin kamuoyundaki eleştiriyi ciddiye alarak daha önce verilen kararı düzeltebilecek durumda olduğunu gösterdiğini, bunun da iyi bir sinyal olduğunu kaydetti.

KAMUOYU TERFİ OLARAK ALGILAMIŞTI

Seehofer ve Nahles geçen hafta Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel ile bir araya gelmiş ve Maassen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığından alınması ve İçişleri Bakanlığında müsteşar olması kararı alınmıştı ancak bu karar kamuoyunda Maassen'in terfi ettirildiği şeklinde yorumlanmasından dolayı üç lider dün tekrar toplanarak kararı gözden geçirdi.

Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde bir ay önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırılar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.

Bunun üzerine koalisyonun ortağı SPD ve muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Maassen'in aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığını belirterek görevden alınmasını istemişti. Öte yandan, Maassen'in 2015'te birkaç kez AfD'nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği ortaya çıkmış, bu görüşmelerde aşırı sağcı partinin, istihbaratın izlediği oluşumların arasında girmemesi için nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgiler verdiği iddia edilmişti.