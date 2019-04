İstihbarat Başkanı: Almanya'ya Her An Bir Terör Saldırısı Olabilir

ALMANYA'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya ve Avrupa'nın terör örgütü DEAŞ'ın hedefinde olduğunu söyledi. Welt am Sonntag Gazetesi'ne konuşan ve ellerinde terör eylemi planlayan kişiler hakkında ip uçları olduğunu söyleyen Haldenwang "DEAŞ, internet üzerinden sempatizanları ve militanlarını yöneterek Avrupa'ya saldırı düzenleyebilir. Almanya'ya her an bir saldırı olabileceğini hep göz önünde bulundurmalıyız. Terör örgütü Suriye ve Irak'ta yer altında da olsa hala varlığını devam ettiriyor" dedi.

2 BİN 240 KİŞİYİ 24 SAAT İZLEYEMEYİZ

Haldenwang, Almanya'da DEAŞ terör örgütüne sempati duyanların sayısı ile ilgili ise "Bizim hesaplarımıza göre DEAŞ Almanya'da potansiyel olarak 2 bin 240 kişiyi kendi safına çekebilir. Bu kişilerin saldırı düzenleyebileceklerini veya yapılacak bir saldırıya destek verebileceklerinden hareket ediyoruz. Bu rakam geçen yıla göre 300 arttı. Daha dönecekleri de hesaba katmak gerekir. Bunları 24 saat gözetim altında tutmak mümkün değil. Her biri için ortalama 40 memur görevlendirilmeli. Bu yüzden biz daha çok tehlikelere konsantre oluyoruz" dedi.

AŞIRI SAĞCIYI PROTESTOCUDAN AYIRT ETMEK ZORLAŞTI

Göreve geldiğinden beri aşırı sağcı tehlikeye dikkati çeken Haldenwang, aşırı sağcı gruplar ile protestocu vatandaşlar arasındaki farkı tespit etmenin zorluğuna işaret ederken "Aşırı sağ gruplar ile protesto eylemleri yapan yurttaşlar arasındaki sınır artık bulanık halde. Herkes subay Franco A.'yı hatırlar. Kendisini mülteci olarak gösterip yaptığı eylemi mültecilerin üzerine yıkacaktı. Benzer planları internette de gözetliyoruz. Tüm bunlar dikkatlice inceleniyor ancak ben çok organize ve çok büyük tehlike görmüyorum" dedi.