İstifası istenen Paşinyan, 6 aylık eylem planını açıkladı
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İstifası istenen Paşinyan, 6 aylık eylem planını açıkladı

18.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:30

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halkın istifa talebine rağmen görevine devam ederek, Ermenistan'ın demokratik istikrarını sağlamak için tasarlanan 6 aylık eylem planını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halkın istifa talebine rağmen görevine devam ederek, Ermenistan'ın demokratik istikrarını sağlamak için tasarlanan 6 aylık eylem planını açıkladı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paşinyan, olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini fakat şu an görevinin Ermenistan'daki dengeyi ve ulusal güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. 15 maddelik 6 aylık bir eylem planı yayınlayan Paşinyan, "Tamamen çözdüm" ifadesini kullandı. Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda resmi bir müzakere sürecini eski haline getirmek istediğini ve halkının halen etnik Ermeniler kontrolündeki topraklara geri dönmesine öncelik verdiğini bildirdi. Paşinyan ayrıca, Dağlık Karabağ'ın yasal statüsünü ele almak, askeri reform yapmak, seçim yasasını düzenlemek, korona virüs salgını ile mücadele ve ekonomiye odaklanmak istediğini söyledi. Paşinyan bu açıklamasının, bölgedeki halka evlerini ve hasar görmüş altyapıyı onarmasına yardım etmek, çatışmada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine mali yardım sağlamak ve yaralılara uygun şekilde bakmak anlamına geldiğine dikkat çekti.

(İHA)

İstifası istenen Paşinyan, 6 aylık eylem planını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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