İstifası gündemde olan Başkan Büyükekşi konuştu
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İstifası gündemde olan Başkan Büyükekşi konuştu

Son zamanlarda istifa edeceği ile ilgili gündemi meşgul eden Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2-2 biten Fatih Karagümrük maçı sonrasında yaptığı açıklamayla görevi bırakmayacağını duyurdu.

İstifası gündemde olan Başkan Büyükekşi konuştu
21.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:45

Son zamanlarda istifa edeceği ile ilgili gündemi meşgul eden Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2-2 biten Fatih Karagümrük maçı sonrasında yaptığı açıklamayla görevi bırakmayacağını duyurdu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in ilk iki haftasını ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Büyükekşi, Fatih Karagümrük maçında da uzatmalarda gelen golle galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, "Henüz ligin başındayız. İlk iki maçta bir puan alabildik. Elbette hedefimiz bu değildi. Özellikle Fatih Karagümrük maçında son anda kaçırdığımız galibiyetle 1 puana razı olmak zorunda kalmak, bizler kadar taraftarımızı ve tüm Gazianteplileri de çok üzdü. Bu nedenle taraftarımızın tepkisini ve eleştirilerini anlayışla karşılıyorum. Taraftarımız bize güvenmeye ve destek vermeye devam etsin. Takımımız hepimizin gurur duyacağı sonuçları almaya başlayacaktır" dedi.

"Görevimin başındayım"

Gaziantep Futbol Kulübü'nde yönetim sorunu olduğu şeklindeki haberleri de değerlendiren Büyükekşi, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimin başındayım. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladığımız bu sezonda, ligi Gazi şehrimize yaraşır bir sırada bitirmek istiyoruz. Şu anda paniklemeye değil biraz sabra ve daha fazla taraftar desteğine ihtiyacımız var. Her geçen gün taşlar yerine oturacak, daha güçlü, mücadele eden, hata yapmayan, yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaran bir takım haline geleceğiz. Bunu taraftarımızın ve Gaziantep kamuoyunun desteği ile başaracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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