İstifam Tamamen Partimin Menfaati İçindir"

Eski CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, il başkanlığı görevinden partisinin menfaati için istifa ettiğini kaydetti.

Yılmaz Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Tunceli İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini anımsatarak, kendisine destek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Tunceli halkına şükranlarını sunduğunu belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediye başkan adayımızın belirlenmesinin üzerinden geçen yaklaşık 4 aylık süreçte geceli gündüzlü, canla başla çalışarak görev ve sorumluluklarımı, gerekli tüm fedakarlıkları yaparak yerine getirdim. Fakat üzülerek söylüyorum ki aday belirleme sürecinden sonra parti içerisinde ve dışarıda gerçekleşen genel başkanımızın da ifade ettiği gibi 'Ben ne olacağım' tartışmaları sebebiyle ve takiben genel merkezle yaptığım görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Gelinen bu noktada özellikle belirtmek istiyorum ki istifa etmem tamamen partimin menfaati için aldığım karardır. Ancak şunu önemle belirtmem gerekir ki gönülden bağlı olduğum partimden değil il başkanlığından istifa ettim."

Görevlerin geçici, asıl olanın CHP olduğunu anlatan Çelik, "Bazı dönemler vardır ki il başkanlığı görevinde olmaktan daha önemli konuların öncelik alınması gerekir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi partimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle partimizin bu tarihte gerçekleşecek yerel seçimlerde elde edeceği başarıya odaklanmak benim için il başkanlığından daha önemlidir. Hal böyleyken istifamın böyle önemli süreçte seçim gündeminin önüne geçmesini istemediğimi ve bu konunun gereğinden fazla konuşulmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, siyasetin uzun soluklu bir yol olduğunu belirterek, koşullar ne olursa olsun her zaman partisinin yanında yer alıp hizmet edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA