İstifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kalktı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İstifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kalktı mı?

19.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:30
İstifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kalktı mı?

Pandemi kısıtlamaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bir takım kısıtlamalar getirilmişti. Bakanlıkça yapılan çalışmada bu alanda değişiklikler yapıldı. Peki, istifa yasağı kalktı mı?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar getirilmişti. Yeniden ele alınan karalarda değişiklik yapıldı. Peki, Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kalktı mı?

İSTİFA YASAĞI KALKTI MI?

Salgın sürecini omuzlayan sağlıkçıların daha önce izin, atama ve emeklilik işlemleri askıya alınmıştı. Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda sağlıkçıların yıllık ya da ücretli izin ve emeklilik talepleri gibi işlemlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde; Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, Bakanlığın ilgi ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince illerde il Sağlık Müdürlüğü, ilçelerde İl Sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlıgı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilecek.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ YAPILACAK

Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak ve emeklilik işlemleri yerine getirilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kalktı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:30:27. #1.15#
title