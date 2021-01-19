İstifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kalktı mı?

Pandemi kısıtlamaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik bir takım kısıtlamalar getirilmişti. Bakanlıkça yapılan çalışmada bu alanda değişiklikler yapıldı. Peki, istifa yasağı kalktı mı?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar getirilmişti. Yeniden ele alınan karalarda değişiklik yapıldı. Peki, Sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kalktı mı?

İSTİFA YASAĞI KALKTI MI?

Salgın sürecini omuzlayan sağlıkçıların daha önce izin, atama ve emeklilik işlemleri askıya alınmıştı. Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda sağlıkçıların yıllık ya da ücretli izin ve emeklilik talepleri gibi işlemlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde; Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, Bakanlığın ilgi ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince illerde il Sağlık Müdürlüğü, ilçelerde İl Sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlıgı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilecek.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ YAPILACAK

Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak ve emeklilik işlemleri yerine getirilecek.