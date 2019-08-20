"İstifa iddiaları asılsız"

20.08.2019 15:44

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, partiden 150 kişinin istifa ettiğine yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Saruhanlı'da CHP'li belediyenin AK Parti'ye üye olan işçilere mobing uygulamasıyla partimize 15 kişi istifa dilekçesini sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Manisa'da bazı yayın organlarında çıkan "AK Parti'den 150 kişi istifa etti" başlıklı habere ilişkin bir açıklama yapan Gökmen, şunları kaydetti:

"Bugün bazı yayın kuruluşlarında çıkan asılsız haberleri büyük bir şaşkınlıkla okuduk. Çıkan haberlerde AK Parti'den 150 kişinin istifa ettiğine ilişkin ibareler yer alıyor. Fakat bu haberler tamamen asılsızdır. Bizlere ulaşan istifa dilekçeleri vardır. Fakat bunların sayısı 15'i geçmemektedir. Bunların sebebi ise partimize üye olan kişilere CHP'li belediyeler tarafından 'Ya partinizden istifa edersiniz ya da işinize son veririz' gibi mobing uygulanmasına karşılık olmuştur. İnsanların ekmeğiyle siyasi kökenine bakarak uğraşan CHP, zihniyetini bir kez daha ortaya koymuştur. İstifa haberlerinin asılsız olduğunun altını bir kez daha çizerek vatandaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA