İstifa eden Ece Erken'in yerine gelen isimler belli oldu
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Bircan Bali, Ece Erken, Magazin

İstifa eden Ece Erken'in yerine gelen isimler belli oldu

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programdan istifa eden Ece Erken'in yerine gelen isimler belli oldu

16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
İstifa eden Ece Erken'in yerine gelen isimler belli oldu

Ece Erken, uzun süredir partneri Bircan Bali ile birlikte hafta içi her gün 'Söylemezsem Olmaz' adlı programını sunuyordu.

Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraberliği ortaya çıkan Ece Erken'e son darbe aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan geldi.

Otoparktaki görüntülerin ardından istifa etti

Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in gece yarısı otoparkta çekilen ve araçlarına zarar verdiği iddia edilen görüntülerini yayınladı.

Bu görüntüler sonrası Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz'dan istifa etti.

Bircan Bali'ye onlar eşlik edecek

Ece Erken'in yerine ise daha öncede magazin programı sunan 2 kişi geldi.

Bundan böyle 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Bircan Bali'ye Seren Serengil ve Seda Akgül de eşlik edecek.

Kaynak: Snob Magazin

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