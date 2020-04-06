İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini en az zararla atlatabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde yer...

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini en az zararla atlatabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde yer almayı talep ettiklerini bildirdi.

Akbaytogan, yazılı açıklamasında, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının hem küresel sağlığı hem de küresel ekonomiyi tehdit ettiğine dikkati çekti.

Söz konusu virüsün yaklaşık 8 milyar liralık üretim değeriyle Türkiye'nin önemli üretim alanlarından olan istif makineleri sektörünü de etkilediğini vurgulayan Akbaytogan, "Sektör, tedarikçi ülkelerin salgından yoğun bir şekilde etkilenmesi nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşamaya başladı. Makinelerimizi nihai hale getirecek bazı komponentleri ithalat yoluyla temin ediyoruz. Hem üretim hem de ticaret yapan üyelerimizin bu dönemden en az hasarla ayrılabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan önlem paketinde yer alan sektörler arasına 'istif makineleri' sektörünün de dahil edilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaytogan, virüsünün yarattığı ve yaratacağı sorunları el birliği ve kamunun güçlü desteğiyle aşabileceklerini belirterek, muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesinin sektör için elzem olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA