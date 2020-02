İstif makineleri sektörü Adana'da buluştu

02.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:16

İstif makineleri sektöründe ciddi bir pazar daralması yaşandığı ancak Türk firmalarının 6 kıtada satışlarını sürdürdüğü bildirildi.



İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği sektör buluşmaları kapsamında üyeleri ile Adana'da bir araya geldi. Dernek Başkanı Ender Akbaytogan, toplantıda, sektör olarak ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı amaçladıklarını, pazar büyüklüğü olarak Avrupa'da ilk 3'e girebilmeyi hedeflediklerini söyledi.



Türkiye'nin, istif makinelerinde Avrupa normlarına uygun üretim yaptığını söyleyen Akbaytogan, "İhracat potansiyeli olan hedef ülkeleri tespit edip, üyelerimize yol göstermeye çalışıyoruz. 2018 yılında yaşanan kur dalgalanmasından önce ülkemizde yılda 14-15 bin istif makinesi satılırken şimdi 6 bin 500'lere kadar düştü. Pazarda ciddi bir daralma yaşanıyor ancak firmalarımız 6 kıtada satışlarını sürdürüyor" dedi.



Toplantıya ev sahipliği yapan firmanın Genel Müdürü Nazmi Kulakoğlu, dizel ve elektrikli forkliftte seri üretim yapan tek yerli firma olduklarını belirterek, Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya kadar geniş müşteri ağına sahip olduklarını söyledi.



Avrupalı müşterilerin, satış sonrası hizmet, ürün kalitesi ve sürdürülebilirliği önemsediğini vurgulayan Kulakoğlu, "Bu özelliklere sahip olan firmamız bunun sayesinde müşterileri ile uzun soluklu ticari iş birliği sağlıyor. Türk malı algısı her geçen gün üst düzeye çıkıyor. Türk firmaların yurt dışına yaptığı her ihracat, her yabancı ülkeye iş makinesi satımı Türk malı anlamında olumlu algı oluşturuyor. Yerli malı algısı, inşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA