İstidrak ne demek?
Günlük hayatımızda ilk defa rastladığımız kelimeler duyabiliyoruz. Anlamı yaygın olarak bilinmeyen kelimelerden biri olan istidrak daha çok yazılı kaynaklarda rastladığımız bir kelimedir. Edebiyat alanında kullanılan İstidrak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, İstidrak ne demek? Detaylar haberimizde!
Günlük hayatımızda ilk defa rastladığımız kelimeler duyabiliyoruz. Anlamı yaygın olarak bilinmeyen kelimelerden biri olan istidrak daha çok yazılı kaynaklarda rastladığımız bir kelimedir. Edebiyat alanında kullanılan İstidrak kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, İstidrak ne demek? Detaylar haberimizde!
İSTİDRAK NE DEMEK?
İstidrâk över gibi görünerek yerme, yerer gibi görünerek övme mantığına göre oluşturulan bir edebi sanattır. Edebiyatta ve hitabette kullanılır. Yermeyi ve övmeyi güçlendirmeye yarar. Divan edebiyatında, istidrâk sanatını Nef'i sıklıkla kullanmıştır.
Örnekler
Göz ucuyla 'âşıka geh lutfeder gâhî ' itâb
Bir su'âle yer komaz ol gamze-i hâzır-cevâb
Nef'i
Dehrde anlamayup bilmediği varsa meğer
Tama'u buğz u nifak u hased u gadr u sitem
Nabî
Öyle nâzik ki eğer şapkalı bir kunduracı
Evine gelse eder tâ kapudan istikbâl
Ziyâ Paşa