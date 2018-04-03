İstib Üyelerinden Nefes Kredisi'ne Büyük İlgi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, KOBİ'lere uygun koşullarda finansman imkanı sağlayan Nefes Kredisi'ne İSTİB üyeleri tarafından büyük ilgi gösterildiğini bildirdi.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, oda ve borsa üyelerine yönelik aylık yüzde 0,99 faiz oranı, 6 ayı geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin TL'ye kadar verilen Nefes Kredisi'nin borsa üyelerinden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Kopuz, "2017 yılında yüzde 7,4'lük bir büyüme ile G20 ülkeleri arasında zirveye çıkılmasında, sağlanan devlet desteklerinin yanında en büyük katkılardan biri Türkiye ekonomisine güvenen KOBİ'lerden gelmiştir. TOBB ve TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın katkıları ile gerçekleştirilen bu kampanya ile piyasa faizlerinin düşmesine katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi bu kadar başarılı iken durmak olmazdı. Yolumuza devam etmek, büyümek mecburiyetindeyiz. Bugün de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Yeni kampanya ile faiz konusunda hassasiyeti olan üyelerin de düşünüldüğünü belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Nefes Kredisi kampanyasına bankaların yanı sıra iki katılım bankası da dahil oldu. Faiz konusunda hassasiyeti olan üyelerimizin bu kampanyalara katılamadıklarından dolayı şikayetleri vardı. Böylece bu konu da çözülmüş oldu. İstanbul Ticaret Borsası olarak, imkanlarımızı üyelerimiz için seferber etmek suretiyle gerçekleştirdiğimiz bu kampanyanın Türk iş alemi için hayırlı olmasını diliyorum."