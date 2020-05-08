İSTİB'den üniversite öğrencilerine 'Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması' daveti

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Gıda İsrafını Engelleme Projesi" ve proje kapsamında düzenlenen "Gıda İsrafını Engelleme Projesi Yarışması" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Gıda İsrafını Engelleme Projesi" ve proje kapsamında düzenlenen "Gıda İsrafını Engelleme Projesi Yarışması" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kopuz yazılı açıklamasında, bir tarafta yeterli gıda bulamayanlar, diğer tarafta gıdayı israf edenlerin olduğuna dikkati çekerek, bu durumun, çözümü zor bir küresel sorun haline geldiğini belirtti.

Türkiye'de yalnızca belediyeler tarafından bir yılda 33 milyon ton atık toplandığı ifade eden Kopuz, "Bunun 14,5 milyon tonunun gıda olduğu düşünülüyor. Maalesef bunun da tahmini değeri 14,5 milyar dolar. Ülkemizin yıllık tarımsal gıda ihracatının 18 milyar dolar civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda neredeyse yıllık gıda ihracatımız kadar gıdayı israf ediyoruz. Bu rakamlar artık gıda israfının önlenmesine daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kopuz, sürdürülebilir gıda üretiminin çevresel ve iklim değişikliği gibi nedenlerle tehlikeye düşme ihtimalinin giderek arttığını belirterek, "Bu konuda, gerek toplum gerekse birey olarak yapabileceğimiz ilk ve aslında en basit önlemlerin başında gıda israfının önlenmesi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB'in 10 bini aşkın üyesinin tamamına yakınının faaliyetinin gıda ile ilgili olduğu bilgisini paylaşan Kopuz, "Gıdanın korunması, gıda israfı konusunda farkındalığın artırılması ve israfının önlenmesi için çözümler aranmasını görevimiz sayıyor, tüm bu sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler arası ödüllü "Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması"

Yarışmanın gıda israfını önleme amacıyla düzenlendiğini belirten Kopuz, "Üniversite öğrencisi gençlerimizin gıda israfına getirebilecekleri çözümlerin, üretecekleri projelerin etkili sonuçlar almamıza yardımcı olacağına dair inancımızla bu yarışmayı düzenledik. Salgınla birlikte uzaktan eğitime geçilmiş olmasından dolayı yarışmanın bir süreliğine ertelenmesi düşünülmüş ise de pandemi nedeniyle gençlerimizin evde bulunduğu bu sürecin değerlendirilmesinin hem öğrencilerimiz hem de projemiz açısından daha verimli olacağı sonucuna vararak yarışmamızın hayata geçirilmesine karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması ile distribütörler, perakendeciler, lokantalar, oteller, hastaneler, okullar ve evlerde gıda israfının önlenmesi ve israf olacak gıdanın toplanarak değerlendirilmesini sağlayacak projeler geliştirilmesini hedeflediklerini aktardı.

Birinciye 30 bin, toplamda 65 bin liralık ödül

Üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan Kopuz, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Sevdiklerinizden, okulunuzdan, sokaklardan uzakta evinizde yeni bir düzene adapte olmaya çalışıyorsunuz. Eski günlere tekrar dönmenin hayalini kuruyor, yemekler yapıp bambaşka keşifler yapıyorsunuz. Bizim de hayalimiz var, salgından bile daha eski bir tarihe sahip olan ve zararı ölçülemeyecek kadar büyük olan gıda israfını engelleyebilmek ve tüm insanlığın bu durumun en az salgın kadar tehlikeli olduğunun farkına varmasını sağlayabilmek. Özellikle salgın döneminde yapılan panik alışverişlerinin ve ihtiyaçtan fazlasını istiflemek gibi davranışların evlerdeki gıda israfına neden olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Bu nedenle 'Gıda İsrafına Son Verecek' bilimsel ve pratik projelerinizle ödüllü yarışmamıza sizi de bekliyoruz."

Kopuz, birinciye 30 bin ve toplamda 65 bin lira ödül verilecek olan yarışmaya son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu bilgisini paylaşarak, "Detaylı bilgiye https://gidaisrafiprojeyarismasi.com/ web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm üniversite öğrencilerimizi yarışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA