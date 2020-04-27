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İSTİB'den "Nefes Kredisi"ne katkı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, TOBB Nefes Kredisi Kampanyası kapsamında oda ve borsa üyelerine yıllık yüzde 7,50 faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını duyurdu.

İSTİB'den
27.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:58

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, TOBB Nefes Kredisi Kampanyası kapsamında oda ve borsa üyelerine yıllık yüzde 7,50 faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını duyurdu.

İSTİB'ten yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Kopuz, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Denizbank iş birliği ile yedinci kez devreye alınan TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde 365 oda ve borsamız ile Türkiye ekonomisinin en önemli aktörleri olan KOBİ'lere, üretimin tüketimin ve ticaretin yavaşlaması ile birlikte oluşan likidite sorunlarının yaşandığı bu sıkıntılı dönemde destek olmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

İSTİB olarak kaynakları üyelere kredi verilmesi için tahsis ederek "Nefes Kredisi"ne katkı sunduklarını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Denizbank aracılığıyla Oda ve Borsa üyelerine yıllık yüzde 7,50 faiz oranı ile 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Salgının bilançosunun tam olarak netleşmediği ve şirketlerin önlerini göremediği bir dönemde, 2020 sonuna kadar anapara ve faiz ödemelerinin olmaması ve ödemelerin 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak olması üyelerimizin elini rahatlatacaktır. Teminat sıkıntısı yaşanmaması için de kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Projede büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş başta olmak üzere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor, projemizin üyelerimiz ve Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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