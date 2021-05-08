İSTİB'den Kadir Gecesi açıklaması
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İSTİB'den Kadir Gecesi açıklaması

İSTİB'den Kadir Gecesi açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Bizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının en hayırlı gecesi olan Leyle-i Kadr'e kavuşturan yüce Allah'a (cc) sonsuz şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Bizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının en hayırlı gecesi olan Leyle-i Kadr'e kavuşturan yüce Allah'a (cc) sonsuz şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Kadir Gecesi'nin kadrini bilerek değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Bin aydan hayırlı olduğunu aracısız olarak Rabbimizin kelamı Kuran-ı Kerim'den öğrendiğimiz bu gece, yine kitabımızda müjdelendiği gibi tanyeri ağarıncaya kadar esenlik gecesidir. Bu yüzden rabbim tüm inananlara Kadir Gecesi'ni kadrini bilerek değerlendirebilmeyi nasip etsin.

Özellikle koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ağır bir imtihan verirken, başta milletimiz ve İslam alemi olmak üzere, cümle insanlığın sağlık ve afiyeti için bu gecede edeceğimiz hayırlı duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla, Kadir Gecenizi tebrik ediyor, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olarak indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadri'n milletimiz ve İslam alemine hayırlar getirmesini, insanlığın sağlık ve selametine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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