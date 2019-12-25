İSTİB'den gençlere "tarıma yönelin" çağrısı

25.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:04

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Uzman Eller" projesine ilişkin, gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendiren bu tip projelerin çok önemli olduğunu belirterek, "Gençler, hem kendilerinin hem ülkenin refahı için tarıma yönelmeli." ifadesini kullandı.



Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Uzman Eller" projesini değerlendirdi.

Gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendiren bu tip projelerin çok önemli olduğunu belirten Kopuz, "Gençler, hem kendilerinin hem ülkenin refahı için tarıma yönelmeli." ifadesini kullandı.

Köye dönüşü sağlamak için daha önce başlatılan "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" ve "Düve Desteği Projesi" gibi desteklerin başarıyla uygulandığını ve sonuçlarının alınmaya başladığını aktaran Kopuz, "Bu destekler sayesinde TÜİK verilerine göre, 2017'de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018'de 6 milyon 337 bin 385 kişiye yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarının projelerine 100 bin lira hibe desteği verileceğini bildiren Kopuz, "Her fırsatta belirttiğim gibi tarım, en az savunma kadar stratejik ve önemli bir sektördür. Bu nedenle böyle bir projenin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atılan adımlar tarım sektörüne 2020 için umut veriyor"

Ali Kopuz, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesinin önemini İSTİB olarak her fırsatta vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konuya, İSTİB tarafından 3. Tarım Orman Şurası'na verilen raporlarda da değindik. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, şurada alınan kararlarla ilgili ilk adımları atmaya başladı. Sayın Bakanımıza da, Türkiye'deki tüm borsaların taleplerinin toparlanarak belirli bir disiplinle hazırlanmasını sağlayan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da iş dünyası olarak müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, şura sonuçlarını açıklarken söylediği gibi, 'Karar almak önemli ama asıl mesele alınan kararları takip edip hayata geçmesini sağlamak. Uygulamaya geçmeyen her karar, ne kadar ufuk açıcı olursa olsun havada kalmaya mahkumdur.' Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlarla ilgili atılan adımlar tarım sektörüne 2020 yılı için umut veriyor."

Kaynak: AA