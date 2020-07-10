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İSTİB Başkanı Kopuz: "Salgın sanılanın aksine küreselleşmeyi yaygınlaştırabilir"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgının tedarik zincirindeki riskleri ortaya koyduğunu belirterek, "Dünya için 'bir fabrika'nın yetersiz ve riskli olduğu çok açık bir biçimde ortaya çıktı.

İSTİB Başkanı Kopuz:
10.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:59

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgının tedarik zincirindeki riskleri ortaya koyduğunu belirterek, "Dünya için 'bir fabrika'nın yetersiz ve riskli olduğu çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Bu durum da ticarette çeşitlenmeye yol açarak beklenenin aksine ticarette küreselleşmeyi daha geniş bir alana yayabilir." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada salgının küreselleşmeyi kesintiye uğratması bir yana, bilakis yaygınlaştırabileceğini vurguladı.

Kopuz, tedarikin Çin gibi tek bir ülkeden sağlanmasının ne gibi sıkıntılar doğurduğunu tüm dünyanın gördüğüne dikkati çekerek, "Tedarik merkezlerinin çeşitlendirmesinin riski azaltacağı anlaşıldı. Yani dünya için 'bir fabrika'nın yetersiz ve riskli olduğu çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Bu durum da ticarette çeşitlenmeye yol açarak beklenenin aksine ticarette küreselleşmeyi daha geniş bir alana yayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda, pandemi sebebiyle ekonomi politikalarının değişeceği, küreselleşmenin azalacağı ve ekonomilerin kendi içine kapanacağına dair öngörülerin sık sık dillendirildiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Elbette hem ekonomi politikalarında, hem de sosyal hayatımızda salgın dolayısıyla birçok değişiklik yaşadık ve yaşıyoruz. Ancak ben, salgın süreci uzamadığı takdirde, bu kadar radikal değişimlerin olacağına pek ihtimal vermiyorum. Sermaye, iş gücü, üretim ve ürünlerin küresel dolaşımının azalması küçük bir ihtimal. Bunun yerine, bu salgın döneminde yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için tedbirler alınacağını ve sistemlerin iyileştirileceğini düşünüyorum. Salgının etkilerinin kısa vadede son bulmasıyla dahi bu öngörünün orta ve uzun vadeye yayılabileceğine inanıyorum. Vietnam gibi bazı Güneydoğu Asya ülkeleri, Çin'in düştüğü durumdan yararlanmaya çalışıyor. Ancak hiçbir büyük firmanın bir anda kurulu düzenini bozup Çin'den tamamen elini ayağını çekmesi mümkün değil. Güçlü bilançosu olan firmalar, zamanla yatırımlarını farklı noktalara yayarak riskin azalmasını hedefleyebilirler."

"Köklü değişim değil revizyonlar olacaktır"

Dünyanın küresel bir salgın ile modern dönemde ilk kez karşılaştığını ve birçok politikayı sorgulattığını belirten Kopuz, bu sorgulamaların köklü değişikliklerden ziyade revizyonlara yol açacağına inandığını ifade etti.

Kopuz, değişim beklenmesi gereken konularla ilgili ise şunları kaydetti:

"Tüm dünya, bu salgın sürecinde sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anladı. Önümüzdeki dönemde, tüm ülkelerde bizim yaptığımıza benzer sağlık reformları beklenebilir. Yerli üretimi desteklenen stratejik sektörlerin hem önemi arttı hem de bunlardan bazıları yeniden belirlenecek. Örneğin, bir sanayi ülkesi olan Fransa, katma değeri düşük diye göz ardı ettiği koruyucu maskenin ihtiyaç anında ülkesinde üretilmesinin vazgeçilmez olduğunu anlamış olmalı. Tabii bunların en önemlisi tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Biz yıllardır tarım ve gıda en az savunma kadar stratejiktir diyorduk, ama salgın döneminde tüm ülkeler bunu idrak etti. Allah'a şükür ki ülkemiz uzun yıllardır uyguladığı politikalarla bu konuda sürekli destekler açıklıyordu ve bu sayede gıdada kendine yeten ülkelerden biri olmuştuk."

E-ticaretin öneminin daha iyi anlaşılmasının da salgının getirdiği yeniliklerden biri olduğunu aktaran Kopuz, "Sadece Türkiye'de, 2020'nin mart, nisan ve mayıs aylarında 7 milyon kredi kartı internet alışverişinde ilk kez kullanıldı. Kısıtlamalar büyük oranda kalkmış olmasına rağmen, haziranda yapılan 80,8 milyar lira harcamanın yaklaşık dörtte birinin internetten yapıldığına şahit olduk. Yani kısıtlamaların kalkmasından sonra da e-ticaret yoğun olarak kullanılmaya devam ediyor ve edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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