İSTİB Başkanı Kopuz: "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır"
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İSTİB Başkanı Kopuz: "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır"

İSTİB Başkanı Kopuz: 'İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır'
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım sektöründe ileri teknoloji kullanımının önemine dikkati çekerek, "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım sektöründe ileri teknoloji kullanımının önemine dikkati çekerek, "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada, İSTİB'in temmuz ayı meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kopuz, özellikle salgın döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunun tüm dünya tarafından idrak edildiğini belirtti.

Kopuz, giderek artan teknolojik gelişme hızının salgın döneminde bambaşka boyutlara ulaştığını ve teknolojik gelişmenin son etkilediği alanlardan birinin de tarım olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe bilişim ve internet teknolojilerinin kullanılmaya başlanması Tarım 4.0 kavramının ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye olarak genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin ise teknolojiyle araları gerçekten çok iyi. Ancak tarımda çalışan iş gücümüzün yaş ortalaması ne yazık ki her geçen gün artıyor. Yani gençlerimiz, teknolojiye yakın ama tarımdan uzak duruyor.

Ülkemizin yüksek teknolojili tarımsal üretim gerçekleştirmesi için gençlerimizin ve hatta beyaz yakalı olarak tabir edilen gençlerimizin tarıma yönelmesi şart. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, ülkemiz tarımsal hasılasını artırmak için verdiği destek ve hibeler sayesinde her geçen yıl tarım üretimimiz gelişiyor. Tarım sektörümüz bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 gibi önemli bir büyümeyi yakalamayı başardı. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Genç Çiftçi' destekleri ile gençlerimiz tarıma yönelmeye başladı. Ancak bu yöneliş şimdilik arzu edilen boyutlara ulaşmadı."

Tarımda teknoloji kullanımının önemine vurgu yapan Kopuz, "Ülkemiz ürettiği tarımsal hasıla açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Dünya Bankası verilerine göre, bu 10 ülke: Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Nijerya, Brezilya, Japonya, Pakistan, Rusya ve Türkiye. Bu 10 ülkenin teknoloji kullanımı, tarımda istihdam edilenlerin sayısı ve kişi başına ürettikleri değere baktığımızda teknolojinin önemini çok net olarak görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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