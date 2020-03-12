İSTİB Başkanı Kopuz: İhtiyaçtan fazla stok fırsatçılara yarar İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu.

İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com