İSTİB Başkanı Kopuz: İhtiyaçtan fazla stok fırsatçılara yarar
İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu.
12.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49
İSTİB Başkanı Kopuz, "Market alışverişlerinde ihtiyaçtan fazla alarak stoklama yapmak, kriz fırsatçılarının istediği ortamı sağlar ve bunun faturası ülkemize yansır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com