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İSTİB Başkanı Kopuz: "E-ticarette hem fırsat hem de destek var"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgın sürecinin e-ticaretteki fırsatları artırdığını belirterek, "E- ticarette fırsatların yanında destek de var. Özellikle KOBİ'lerimiz bunları değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz:
20.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:22

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgın sürecinin e-ticaretteki fırsatları artırdığını belirterek, "E- ticarette fırsatların yanında destek de var. Özellikle KOBİ'lerimiz bunları değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının alışveriş alışkanlıklarını hızla değiştirdiğini aktararak, içinde bulunulan dönemde e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve yıllar sürecek gelişmenin aylar içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Birkaç ay içinde hem e-ticaret hacmi hem de internet alışverişinde ilk kez kullanılan kredi kartlarının sayısının olağanüstü derecede arttığını vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu durum e-ticaretin yarınının bugün yaşanmaya başladığının en güzel göstergesi. Fırsatlar artıyor ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak e-ticarete verilen desteklerin yeterince farkında değiliz.

Son zamanlarda KOBİ'lerin yeni ekonomiye uyum sağlaması için birçok destek açıklandı. Firmalarımız bu desteklerden yararlanma konusunda daha aktif olmalı. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın e-ticareti destekleyen çalışmaları var. Üstelik bu desteklerin yanında konuyla ilgili eğitimler de veriliyor."

"KOBİ'ler fırsatları kaçırmamalı"

Kopuz, bu desteklerden yararlanan firmaların da olduğunu belirterek, "Örneğin, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, nisan sonunda başlattıkları 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasından 135 bin KOBİ'nin yararlandığını ifade etti. Üstelik bu KOBİ'lerden 3 bin tanesi ilk defa e-ticaret işlemi gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk defa işlem gerçekleştiren firmaların daha fazla olması gerektiğini aktaran Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"E-ticarete entegre olmamış KOBİ'miz kalmamalı. Tüm KOBİ'lerimizin bu kampanyadan yararlanmasının, işletmelerinizin geleceği için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Ticaret Bakanlığımız, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor.

Buna ilaveten, Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesi talebini ilgili bakanlarımıza iletti. E-ticarette yer almak için en doğru zamandayız. KOBİ'lerimiz bu fırsatları kaçırmamalı."

Kaynak: AA

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