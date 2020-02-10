İSTİB Başkanı Kopuz: "Düşük fiyattan fındık satışına başlaması için TMO'ya baskı yapılıyor"

10.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:56

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, düşük fiyattan fındık satışına başlaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) baskı yapıldığına dair İSTİB üyelerinden ve sektörden duyumlar aldıklarını belirterek, "TMO'nun asli görevi piyasayı düzenlemektir ve bu görevi de son yıllarda hakkıyla yerine getirmektedir. Bu stratejik kurumumuzun ihracatçının deposu gibi görülmesi yanlıştır. Zaten piyasada fındık darlığı olsa ihracat miktarı geçen yıllara oranla artmazdı." ifadelerini kullandı.

Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden olduğunu vurguladı.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Tartışmasız dünya lideri olduğumuz bir ürünün fiyatını bizim belirlememiz, katma değerinden bizim faydalanmamız gerekiyor. Oysa ham olarak sattığımız için fındıktan en az kazancı biz elde ediyoruz. Bu gerçek ortada dururken bir de ham fındığın değerini düşürecek böyle bir adım hem üreticinin emeğine saygısızlık olacak hem de TMO'nun zarar etmesine yol açacaktır. TMO'nun, fındığı, zamanı geldiğinde satması, hem zarar etmesini engeller hem de önümüzdeki sezon yapacağı fındık alımları için yeterli finansmanı sağlar. Tabii milli servetin heba olmaması da çok önemlidir. TMO'nun satış kararını verirken fındıkla ilgili arz ve talep dengesini gözeterek baskı altında kalmadan, piyasa düzenleyici görevini icra etmeye devam edeceğine inanıyorum. Böylece TMO, piyasada gücünü hissettirecektir."

"TMO bu yıl da elindeki ürünü satarken piyasa fiyatlarının altında satmamalı"

TMO'nun üretici ve sanayici arasında denge görevini yerine getirirken üreticinin memnuniyetinin en önemli kıstas olması gerektiğini belirten Kopuz, TMO'ya, ucuz fiyattan fındık satması konusunda baskı yapıldığını aktardı.

Düşük fiyattan fındık satışına başlaması için TMO'ya baskı yapıldığına dair İSTİB üyelerinden ve sektörden duyumlar aldıklarını bildiren Kopuz, "TMO'nun asli görevi piyasayı düzenlemektir ve bu görevi de son yıllarda hakkıyla yerine getirmektedir. Bu stratejik kurumumuzun ihracatçının deposu gibi görülmesi yanlıştır. Zaten piyasada fındık darlığı olsa ihracat miktarı geçen yıllara oranla artmazdı." ifadelerini kullandı.

TMO'nun, geçen yıl ürünü, piyasa şartlarını gözeterek piyasaya sürdüğünü, 2018 yılı mahsulünün taban fiyatını da beklentilerin üstünde açıklayarak üreticinin yüzünün gülmesini sağladığını, elde ettiği geliri 2019 yılı fındık alımında kullandığını aktaran Kopuz, "Geldiğimiz noktada, TMO'nun yüksek açıkladığı iddia edilen fiyatın reel fiyatlar olduğu görülmektedir. TMO, bu yıl da elindeki ürünü satarken piyasa fiyatlarının altında satmamalı, üreticinin elinde kalan ürünün fiyatının düşmesine izin vermemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA