İstib Başkanı Kopuz Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarına ilişkin, "Özel sektörün ve kamunun tüketim talebi el ele verince, devlet milleti ile bir olunca ortaya böyle güçlü bir veri çıktı." ifadesini kullandı.

Kopuz, 2017 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, felaket tellallarına ve ülkeyi gizli siyasi oyunlarıyla zayıflatmaya kalkanlara en iyi cevabı her alanda gösterdiği güçlü performans ile verdiğini belirtti.

Türkiye'nin, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7,3, 2017 genelinde ise yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Kopuz, "Özel sektörün ve kamunun tüketim talebi el ele verince, devlet milleti ile bir olunca ortaya böyle güçlü bir veri çıktı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin AB ortalamasının 3 katı kadar büyüdüğünü, bununla beraber dünya devleri olarak görülen Çin ve Hindistan'ı da geride bırakarak G20 ülkeleri içinde de zirveye adını yazdırdığını aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"İşte tam da bu yüzden, bu rakamlar sadece düşmanlarımıza verilen bir cevap değil, aynı zamanda tüm Türk milletinin dünyaya yaptığı bir gövde gösterisidir. Bu başarı bir tesadüf değil. Bu başarının arkasında doğru ekonomik politikalar var. Çok yakında devamı gelecek olan yatırım ortamını iyileştirme konusunda yapılan reformlar var. TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonu'nun piyasaya pompaladığı uygun kredilerin büyüme olarak geri dönüşü var. Bu yüzden iş dünyasının önündeki engelleri kaldıran ve yatırımların önünü açan hükümetimize Türk iş alemi ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Bazı uluslararası kredi kuruluşlarının kasıtlı olarak Türkiye aleyhine açıklamalar yaptığı zaman tek bir şey söylediğini belirten Kopuz, "Ülkenize güvenin. Yanılmazsınız." ifadesini kullandı.