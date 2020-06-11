HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İSTİB Başkanı Kopuz: "5 milyon kişi internet alışverişiyle yeni tanıştı"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, koronavirüs salgınının sosyal hayattan alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok alanda değişikliklere yol açtığını belirterek, "Bankalararası Kart Merkezi'nin verdiği bilgilere göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile kullanılmayan 5...

İSTİB Başkanı Kopuz:
11.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:17

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, koronavirüs salgınının sosyal hayattan alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok alanda değişikliklere yol açtığını belirterek, "Bankalararası Kart Merkezi'nin verdiği bilgilere göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile kullanılmayan 5 milyon kredi kartı bu dönemde internet alışverişi için kullanıldı. Bu veri, 5 milyon kişinin internet alışverişiyle yeni tanıştığını gösteriyor. İnternetle ilk kez tanışan bu tüketiciler, büyük ihtimalle, salgın bittiğinde de internetin rahatlık ve avantajlarından yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, elektronik ticaretin, yıllar içinde gelmesi beklenen seviyeye birkaç ayda ulaştığını vurgulayarak, çeşitli araştırmaların internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde yüzde 200'e varan artışlar olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu artışın, sadece daha önceden internet alışverişi yapan insanların alışverişlerini artırmasıyla olmadığına dikkati çeken Kopuz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir süredir tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını gıda ve perakende sektörünü de hızlı bir biçimde dönüştürmeye başladı. Bankalararası Kart Merkezi'nin verdiği bilgilere göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile kullanılmayan 5 milyon kredi kartı bu dönemde internet alışverişi için kullanıldı. Bu veri, 5 milyon kişinin internet alışverişiyle yeni tanıştığını gösteriyor. İnternetle ilk kez tanışan bu tüketiciler, büyük ihtimalle, salgın bittiğinde de internetin rahatlık ve avantajlarından yararlanmaya devam edecek. Sadece mart ve nisan aylarında kredi kartıyla yapılan alışverişlerde internetin payı yüzde 24'e ulaştı. Yani kredi kartıyla yapılan her 4 liralık alışverişin 1 lirası internetten yapıldı. Bu rakam da internetin payının rekor artışının en önemli göstergesidir."

Yaşanan değişimin sektör profesyonellerinin de beklemediği biçimde gerçekleştiğini kaydeden Topuz, "Bizim daha önce 'Müşteri gıdayı görmeden, dokunmadan almaz' şeklinde ifade ettiğimiz önyargımız da bu süreçte yıkıldı. İnternetten kartlarla yapılan market ve gıda ödemeleri geçen yılın aynı döneminin üç katına çıktı. Tüm bunlar, bizim, salgının etkisiyle erken yaşanan bir devrimin içinde bulunduğumuzun kanıtıdır. Alışveriş alışkanlıklarımızın beklenenden erken değişeceğini ve hatta değiştiğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

-Hükümet sektörlere cesaret veriyor

Kopuz, sektörün gelişmelere hızlıca uyum sağladığını belirterek, yazılım sektörü temsilcilerinin verdiği bilgilere göre; salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 ayında yüzde 1400 arttığını ifade etti.

Hükümetin zamanında aldığı tedbirlerin sektörlere cesaret verdiğini aktaran Kopuz şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi bu zorlu süreçten ülkemizin az etkilenmesi için başından beri tedbirler alındı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi'nin devreye girmesi ile mükellef için vergi kolaylıkları getirildi. İşverenlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması için başta Nefes Kredisi olmak üzere çeşitli kredi imkanları sağlandı. İstihdamın olumsuz etkilenmemesi için de, başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, çeşitli tedbirler alındı. Tüm bu tedbir, önlem ve destekler iş dünyamızın salgın sürecinden en az etkilenmesi için zamanında ve etkin olarak uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor."

Gıda ve tarım sektörünün salgından etkilenmemesi için özel önlemlerin devreye sokulduğunu hatırlatan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Tarım kredileri faizsiz ertelendi, destekleme ödemeleri erkene çekildi ve geleneksel şekilde hayvansal ve bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildi. Ayrıca lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisansları da 1 yıl daha uzatıldı. Geçtiğimiz gün de Merkez Bankası tarafından 20 milyar TL büyüklüğünde bir kredi devreye alındı. 10 yıl vadeli "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi", Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile aktarılacak. Bu kredi hem katma değerli üretimin artmasına destek olacak hem yatırımları hızlandırarak istihdama olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Ekonomi
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Ekonomi
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Ekonomi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Ekonomi
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Yasmin Erbil Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: İSTİB Başkanı Kopuz: "5 milyon kişi internet alışverişiyle yeni tanıştı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:20:34. #1.15#
title