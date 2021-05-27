İSTİB Başkanı Kopuz: "27 Mayıs'ı unutmamalıyız"
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İSTİB Başkanı Kopuz: "27 Mayıs'ı unutmamalıyız"

İSTİB Başkanı Kopuz: '27 Mayıs'ı unutmamalıyız'
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "27 Mayıs'ı ve sonrasında yaşananları unutmamalıyız. Bu korkunç darbe sonrasında ülkemizin neler kaybettiğini de yeni nesillere sürekli anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "27 Mayıs'ı ve sonrasında yaşananları unutmamalıyız. Bu korkunç darbe sonrasında ülkemizin neler kaybettiğini de yeni nesillere sürekli anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tarihte bazı darbeci askerlerin seçimle gelen hükumeti devirerek yönetimi ele geçirdiklerini hatırlatarak, "O darbeciler, namus ve şeref sözüyle bağlı bulundukları cumhurbaşkanından başbakana kadar seçilmişleri ve başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanı olmak üzere komutanlarını tutuklamış ve hatta işkence etmişlerdir. Demokratik yollarla iktidarda olan, meşru siyasi kadroları ve komutanlarını gayrimeşru bir mahkemede idamla yargıladılar. Yürürlükteki Anayasayı ortadan kaldırdılar. Yani bu darbeciler idamla yargılanmayı gerektirecek birçok eylem yaptılar. ve ne yazık ki bu sürecin sonunda, Başbakan Adnan Menderes ve iki çok değerli bakanı Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı da idam ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

27 Mayıs ve sonrasında gerçekleşen darbe ve müdahalelerin Türkiye'nin önünü kesen, yoksullaştıran, dünyadan uzaklaştıran ve ülkeyi gerileten tuzaklar olduğuna inandığını belirten Kopuz, şöyle devam etti:

"En son 15 Temmuz'da yaşadığımız girişimi millet göğsünü siper ederek durdurmayı başardı. Bundan sonra bu tip alçaklıklara tevessül ederek, bu milletin ve ülkenin önünü kesmeye çalışanlara 'dur' demenin en güçlü yolu unutulmasını engellemektir. 27 Mayıs'ı ve sonrasında yaşananları unutmamalıyız. Bu korkunç darbe sonrasında ülkemizin neler kaybettiğini de yeni nesillere sürekli anlatmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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