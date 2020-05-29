HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Yüzde 4,5 büyüme umut verici"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesine ilişkin, "Türkiye felaket tellallarının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ediyor.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz:
29.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:07

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesine ilişkin, "Türkiye felaket tellallarının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Birinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 4,5 büyüme umut vericidir." dedi.

Kopuz yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin felaket tellallarının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ettiğini ifade eden Kopuz, birinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 4,5 büyümenin umut verici olduğunu kaydetti.

Mart ayında Türkiye'de görülen ilk salgın vakalarının son iki haftayı olumsuz etkilediğini aktaran Kopuz, "Eğer salgın olmasaydı büyüme 4,5'tan da fazla olacaktı." değerlendirmesini yaptı.

"Birçok ülkede resesyon konuşuluyor"

Kopuz, pandeminin asıl etkilerinin ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgının ekonomideki büyümeye etkileri ikinci çeyrekte görülecek ve üçüncü çeyreğe de etki etmesi muhtemel ancak ülkemizin bu süreçte hem sağlık hem de ekonomi alanlarında süreci iyi yöneterek dünyaya örnek olacak birçok başarıya imza attığı aşikardır. Bu yüzden diğer ülkeler ile karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki iki çeyreğin büyüme rakamlarının dünya ortalamasından çok daha iyi seviyelerde olacağını söyleyebiliriz."

Ali Kopuz, salgının olumsuz etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedilmeye devam ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Evet tüm dünya salgınla boğuşuyor ve ekonomilerde küçülmeler, hatta birçok ülkede resesyon konuşuluyor. Ancak, Türkiye sanayileşmiş ülkeler dahil tüm dünya ile karşılaştırıldığında olumlu olarak ayrışan bir ülke. Geçen gün sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, ölüm oranlarının sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de ne kadar az olduğunu paylaştı. Yine sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada Türkiye'nin yılı büyüme ile kapatacağına inandığını belirtti. Ben de sayın bakanımıza katılıyorum.

Türkiye ekonomisinin küresel salgını daha az etkilenerek atlatması için alınan tedbirler işe yarayacaktır inşallah. Bunun en önemli göstergesi de bu tedbirlerin sürekli güncellenmesi, iş dünyasından gelen taleplerin ve önerilerin değerlendirilerek gereğinin yapılmasıdır. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle iletişiminin gücü başarısının en önemli nedenlerinden biridir."

"Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatmayı başaracağız"

Yaptığı açıklamalarda sık sık tarımın önemini vurguladığını hatırlatan Kopuz, "Ekonomik açıdan da stratejik öneme haiz olan tarım sektörü, özellikle pandemi sürecinde vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Yüzde 3 oranında büyüyen tarım sektörü, sadece yarattığı katma değerin Türkiye büyümesindeki hayati önemiyle değil, milletlerin kendi kendilerine yetebilmesi ve güçlü kalabilmesi için de ne kadar önemli olduğunu bizlere anımsatmıştır. Tarımsal ihracatımızın 18 milyar dolar ve dış ticaret fazlamızın 5,3 milyar dolar olması, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk onun içinde yer almamız bize yeterli gelmemeli. Daima büyümeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsa Başkanı Ali Kopuz, iş dünyasının umudunu koruduğunu belirterek, "İnşallah bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ve direncimizi artırarak atlatmayı başaracağız." diye devam etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Ekonomi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Ekonomi
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Ekonomi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Ekonomi
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Ekonomi
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Ekonomi
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ayça Varlıer Demet Akalın Gülçin Ergül
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Yüzde 4,5 büyüme umut verici" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 12:10:13. #1.14#
title