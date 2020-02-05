İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Eylem Planı tarım arazilerini değerlendirecek"

05.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:54

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nı çok önemsediklerini belirterek, her biri birbirinden önemli eylem planlarının hayata geçmesi ile tarım arazilerinin değerleneceğine inandığını kaydetti.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, en değerli varlığın tarım arazileri olduğunu vurguladı.

Kopuz, "Atalarımızın uğruna canını verdiği toprağımıza gereken saygıyı göstermeliyiz. İnsanoğlu topraktan aldığı mahsullerle hayatını idame ettirebilir. Bu açıdan bakıldığında toprakla uğraşmak, tarım ve hayvancılık yapmak, yani gıda üretmek sıradan bir iş değildir, hem stratejik hem de kutsal bir uğraştır." ifadelerini kullandı.

Atalarımızın bu toprakları kazanmak ve günü geldiğinde korumak için savaştığını, bugün alınan tedbirlerin de bir nevi savaş olduğuna inandığını aktaran Kopuz, Tarım Orman Şurası Eylem Planı ile ilgili Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamadaki "arazi" konulu başlıklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nı çok önemsiyoruz. Her biri birbirinden önemli eylem planlarının hayata geçmesi ile tarım arazilerimizin değerleneceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuç bildirgesini duyurduğu Tarım Orman Şurası'nın sonuçları, Eylem Planı'nın açıklanmasıyla yavaş yavaş görülüyor. Toplam 38 eylem planının hemen hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak tarım varlığımızın temeli olan arazilerimizin doğru kullanımı ve değerlendirilmesiyle ilgili."

Aynı zamanda tüm eylem planlarının birbiriyle ilgili ve birbirinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayan Kopuz, "Örneğin, 'tohumdan sofraya dijital değer zinciri' ile arz-talep planlaması yapılacak ve böylece hazırlanacak üretim planlaması ile arazilerimizin ekimden itibaren doğru kullanımı sağlanacak. Bunun mümkün olması için de 'sözleşmeli üretim-alternatif destekleme modeli' devreye alınacak." ifadelerini kullandı.

"Küçükbaş hayvancılığın gelişmesinin yolunu açacak uygulamalar hayata geçirilecek"

Ali Kopuz, büyükşehir belediyelerinde mahallelerin "kırsal" ve "kentsel" olarak iki ayrı statüde tanımlanmasının da önemine işaret ederek, "Bu kapsamdaki çalışmalar, Eylem Planı'na göre bu yıl tamamlanacak. İnşallah köklü biçimde çözülecek ve büyükşehir sınırlarındaki tarım arazilerimizin olumsuz etkilenmesi önlenecek. Önümüzdeki yıl tamamlanacak eylem ile de mera, yaylak ve kışlakların kaba yem ihtiyacımızın karşılanması için değerlendirilmesi için düzenlemeler yapılacak. Mera kanunundaki aksaklıkların giderilmesiyle küçükbaş hayvancılığın gelişmesinin yolunu açacak uygulamalar hayata geçirilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Eylem Planı'ndaki en önemli maddelerden birinin 18 numaralı eylem olduğunu vurgulayan Kopuz, çeşitli nedenlerle ekilmeyen, miras yoluyla küçülen arazilerin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını, söz konusu eylemin hayata geçmesi halinde, özellikle de "Arazi Bankacılığı"nın aktif olarak işlemeye başlaması durumunda tarım arazilerinin etkin olarak kullanılacağını bildirdi.

Kopuz, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir olarak kullanılması, çölleşme ve erozyon mücadeleleri, organik gübre kullanımının özendirilmesi, arazi kullanım planları ve arazi toplulaştırma çalışmalarının yapılması gibi eylemlerin de tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA