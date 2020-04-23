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İstanbul, Ekonomi, Haber

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan ramazan mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, ramazan ayının salgın sürecinde toplumlarda meydana gelebilecek yılgınlık duygusuna karşı teskin edici olacağını, kuvvet vereceğini belirtti.

23.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:58
İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan ramazan mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, ramazan ayının salgın sürecinde toplumlarda meydana gelebilecek yılgınlık duygusuna karşı teskin edici olacağını, kuvvet vereceğini belirtti.

Kopuz, ramazan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını kaydetti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Bizleri hep birlikte mübarek ramazan ayına ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu kutlu zaman diliminde yapılan tüm ibadetlerin ve tutulan oruçların manevi dünyamızı zenginleştirmesini ve Rabbimizin katında makbul olmasını niyaz ediyorum. İnanıyorum ki, müminleri manevi yönden donatıp güçlendiren bu mübarek ay, içinden geçtiğimiz bu salgın sürecinde toplumlarda meydana gelebilecek yılgınlık duygusuna karşı da bu manada teskin edici olacak, kuvvet verecektir. Belki bu ramazan ayında toplumsal kaynaşma duygusunu eskisi gibi coşkuyla yaşayamayacak, yakınlarımızla, garip gureba ile beraber oruç açamayacağız ancak yardımlaşma, paylaşma ve vefa noktasında en ufak bir eksiklik yaşanmayacak şekilde yine sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm dünyada ve cennet vatanımızda yaşanan koronavirüs salgınını en kısa zamanda bertaraf edebilmeyi, ramazan ayının aziz milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere, tüm insanlığın her anlamda kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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