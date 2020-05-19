HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Kadir Gecesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu netameli günlerde, Kadir Gecesinde edilen dualar kurtuluşa vesile olur inşallah." temennisinde bulundu.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
19.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:32

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Kadir Gecesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu netameli günlerde, Kadir Gecesinde edilen dualar kurtuluşa vesile olur inşallah." temennisinde bulundu.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada "Tüm insanlığın önemli bir sınavdan geçtiği bu netameli günlerde, Kadir gecesinde edilen dualar bilhassa bu salgından kurtuluşa vesile olur inşallah." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ve manevi şuurumuzun tazelendiği, nefislerimizin oruç ile terbiye edildiği mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mübarek gecenin sunduğu manevi zenginliğin bilinciyle, Kadir Gecesi'nin bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi diliyorum. Hiç şüphe yok ki, ayların en hayırlısı Ramazan-ı Şerif, gecelerin en hayırlısı da, insanlığın ışığı mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gece olması bakımından, bin aydan hayırlı Kadir Gecesidir.

Bu gecede edilen hayırlı duaların kabulünü, tüm insanlığın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, bilhassa bu salgından kurtuluşumuza vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygularla, Kadir Gecenizi tebrik ediyor, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Leyle-i Kadr'in, aziz milletimiz ve İslam alemine esenlikler getirmesini, tüm insanlığın selametine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Ekonomi
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Ekonomi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomi
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Ekonomi
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Ekonomi
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Hazal Kaya Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Hasan Şaş Fatih Terim İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:32:48. #1.14#
title