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İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan bayram mesajı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Ramazan Bayramı'nın bu yıl salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlandığını belirterek, "Büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin gözlerini öpmeyi, dostlarımızla kucaklaşmayı ve rahmete kavuşanlarımızın mezarlarını...

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan bayram mesajı
23.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:57

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Ramazan Bayramı'nın bu yıl salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlandığını belirterek, "Büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin gözlerini öpmeyi, dostlarımızla kucaklaşmayı ve rahmete kavuşanlarımızın mezarlarını ziyaret etmeyi ne yazık ki bu yıl yapamıyoruz. Bu nedenle en azından telefonla birbirimize ulaşmayı, dualarla ölmüşlerimizi anmayı unutmayalım. Bu zor günlerin geçici olduğuna inancımızı kaybetmeyelim." açıklamasında bulundu.

Kopuz, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Ramazan Bayramı'nın İslam alemi için önem taşıdığını belirten Kopuz, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtulma olan mübarek Ramazan ayının sonunda bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını hatırlattı.

Aylardır tüm dünyayı esir eden küresel salgının gölgesinde de olsa Ramazan Bayramı'nın idrak edileceğini aktaran Kopuz, "Büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin gözlerini öpmeyi, dostlarımızla kucaklaşmayı ve rahmete kavuşanlarımızın mezarlarını ziyaret etmeyi ne yazık ki bu yıl yapamıyoruz. Bu nedenle en azından telefonla birbirimize ulaşmayı, dualarla ölmüşlerimizi anmayı unutmayalım. Bu zor günlerin geçici olduğuna inancımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

"Zulüm ve yoksulluğun sona ermesine çaba göstermeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin salgınla mücadelede tüm dünyaya örnek olan bir performans sergilemeyi sürdürdüğünü belirten Kopuz, ancak ne yazık ki, birçok İslam ülkesinin bu zorlu süreçte yoksulluk ve yoksunluk içinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin zor durumdaki ülkelere salgın ile ilgili de yardımlarda bulunduğunu ve bulunmayı sürdüreceğini aktaran Kopuz, şöyle devam etti:

"Duamızı eksik etmedik, etmeyeceğiz. İslam coğrafyasındaki zulüm ve yoksulluğun sona ermesi için hem dua edecek hem de çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Küresel salgının yaralarını sararken de onların yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Bu duygularla bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu kutsal bayramın ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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