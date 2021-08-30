İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Bu asil millet, ülkemize, birliğimize, devletimize yönelik tüm saldırılar karşısında Büyük Zafer'in ruhu ile karşılık vereceğini defalarca göstermiş ve göstermeye de devam edecektir.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Bu asil millet, ülkemize, birliğimize, devletimize yönelik tüm saldırılar karşısında Büyük Zafer'in ruhu ile karşılık vereceğini defalarca göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Büyük Zafer'in ruhunun yaşadığının son ispatı 15 Temmuz hain darbe girişimine verilen cevaptır." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk insanı için tarihi bir an olduğunu belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"O gün bin yıldır bir Türk yurdu olan Anadolu, son düşman işgalinden kurtulmuştur. Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu'nun Türklüğü, Büyük Zafer ile kalıcı hale gelmiştir. Bu asil millet, ülkemize, birliğimize, devletimize yönelik tüm saldırılar karşısında Büyük Zafer'in ruhu ile karşılık vereceğini defalarca göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Büyük Zafer'in ruhunun yaşadığının son ispatı 15 Temmuz hain darbe girişimine verilen cevaptır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran ecdadımız olmak üzere, vatan toprağı için göğsünü siper eden tüm kahraman şehitlerimizi ve ahirete kavuşmuş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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