İSTİB Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, büyüme ve ihracattaki artışların umut verdiğini, büyümenin tarıma da yansıması gerektiğini bildirdi.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdüğünü, ihracatın ise 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25,6 arttığını bildiren Kopuz, "Aynı dönemde ithalat yüzde 8,3 azaldı. Yani özellikle dış ticarette olumlu gelişmeler var. Açıklanan rakamlar umut veriyor ancak büyüme tarıma da yansımalı." ifadelerini kullandı.

Kopuz, son dönemde oluşan rekabetçi kurun etkisinin, hem üretimin kesintiye uğramamasına hem de ihracatın artmasına yol açtığını aktararak, "Uluslararası arenada bir tehdit haline gelen stagflasyon ihtimaline karşı uygulanan politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Yakın zamanda ücretlerde yapılacak düzenlemelerle refah seviyesinde de bir düzelme sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat ve tarımdaki daralmaya dikkati çeken Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşaat sektöründe, kurun dengeye oturması ve faizlerin düşüşüyle bir canlanma yaşanması beklenebilir. Ancak tarım sektöründeki küçülmenin nedenleri daha karmaşık ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç var. Uzun yıllardır süregelen; verimlilik, bölünmüş topraklar, düşük teknoloji, bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanımı, geleneksel üretim yöntemleri ve planlama eksikliği gibi sorunlara son dönemde dövizdeki dalgalanmalar neticesinde tarımsal üretim maliyetlerinin çok yükselmesi eklendi. Bu maliyet artışının boyutu 'üretimden vazgeçmeyi' bir tercih olarak gündeme getiriyor. Bu nedenle tarımsal üretimde maliyetlerin artışı, acilen çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde duruyor."

"Dövizdeki belirsizlik tarımda telafisi zor sorunlar doğurabilir"

Ali Kopuz, Türkiye'nin, son 20 yılda tarımsal hasılasını sürekli artırmayı başardığını ve uygulanan politikalarla yüksek teknolojili tarım üreticisi olma hedefine giderek yaklaştığını belirterek, dövizdeki belirsizliğin telafisi zor sorunlar doğurabileceğini vurguladı.

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği "bir karış bile ekilmemiş toprak kalmaması için" üretim ortamının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Son dönemde desteklerin yaygınlaşarak çeşitlendirildiğini bildiren Kopuz, burada verimlilik artışını önleyen sorunların çözümü için de adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Kopuz, " Tarım, özellikle 21. yüzyılda bir ölüm kalım meselesi haline geldi. Tarımda atılan her adım, ülkemizin, dünyamızın ve gelecek nesillerimizin kaderini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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