İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Bu dönemi en az zararla atlatacağız" İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, neredeyse tüm dünyada ticaretin durduğu ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9'luk küçülmenin kimseyi endişeye sevk etmemesi gerektiğini belirterek, "2020 yılını birçok ülkeye göre daha iyi bir yerde kapatacağımıza ve bu küresel sorunu en az...

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, neredeyse tüm dünyada ticaretin durduğu ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9'luk küçülmenin kimseyi endişeye sevk etmemesi gerektiğini belirterek, "2020 yılını birçok ülkeye göre daha iyi bir yerde kapatacağımıza ve bu küresel sorunu en az zararla atlatacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.

Kopuz, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının mart ayında görüldüğünü hatırlattı.

Kopuz, şunları kaydetti:

"O tarihten itibaren alınan sağlık ve ekonomi alanındaki önlemler olmasaydı bugün hem ekonomik hem de sağlık anlamında çok farklı bir tablo konuşuyor olacaktık. Birinci çeyrek büyüme rakamları açıklandığında pandeminin asıl etkilerinin ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağını, bu etkilerin üçüncü çeyreğe de sirayet edebileceğini unutmamamız gerektiğini ancak buna rağmen önümüzdeki iki çeyreğin büyüme rakamlarının dünya ortalamasından çok daha iyi seviyelerde olacağını ifade etmiştim.

Nitekim ikinci çeyrekte beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 9,9'luk bir küçülme yaşandı. Bu rakamı ilk çeyrek ile karşılaştırıp karamsar bir tablo çizmenin alemi yok. Neredeyse tüm dünyada ticaretin durduğu ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9 küçülme kimseyi endişeye sevk etmesin. 2020 yılını birçok ülkeye göre daha iyi bir yerde kapatacağımıza ve bu küresel sorunu en az zararla atlatacağımıza inancım tam. Değerlendirme yaparken diğer ülkelerin pandemi dönemindeki büyüme rakamlarını da hesaba katarsak daha sağlıklı bir sonuç elde ederiz.

Örneğin, ABD, tarihi bir dip noktaya ulaştı ve rekor küçüldü. Avrupa ekonomileri de aynı şekilde küçüldü. Ben daha önce söylediğimi yinelemek istiyorum. Devletimiz ve milletimizin kararlı mücadelesiyle bu küresel sorunu en az zararla atlatacağız. Ağustos ayında sanayi üretimindeki artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de üçüncü çeyreğin daha iyi sonuçlanacağının göstergesidir."

Kaynak: AA