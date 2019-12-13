İSTİB aralık ayı meclis toplantısı

13.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:20

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Faizin ve enflasyonun gerilemesi yatırımların da istihdamın da yükselmesi demek. Yatırım ve istihdam artınca doğal olarak üretim artar, ihracat artar, zenginlik artar. Bu gelişmeler, iş dünyasının 2020 yılı ile ilgili umudunu artırıyor." dedi.

Kopuz, aralık ayı olağan meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'nin hem kendi bölgesinde, hem de küresel alanda daha fazla söz sahibi olması için attığı adımların ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Kopuz, "Örneğin imzalandığı ilk günlerde ne anlama geldiğini kimsenin pek anlamadığı ama kısa süre sonra gündeme oturan Türkiye-Libya anlaşması gibi. Bu anlaşma ile Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı ve çıkarları garanti altına alınmıştır. Doğu Akdeniz'in siyaset ve enerji dengelerini değiştiren bu anlaşmaya benzer adımlar, ekonomik olarak rahatlamamıza da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Son dönemde gerçekleştirelen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı ile Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı gibi sayısız girişimi önemsediğini vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların, özellikle küresel büyüme beklentilerinin negatife dönmeye başladığı bu dönemde, Türkiye'nin büyüme yolculuğunda farklı bir öneme sahip olacağını düşünüyorum. Maalesef bazı çevreler ellerini ovuşturarak, 2019'u küçülme ile kapatmamızı bekliyorlar. 2019'u beklentilerin üzerinde bir büyüme oranı ile tamamlayarak, felaket tellallarının yüzünü kara çıkaracağız. Bu yılı pozitif büyüme ile kapatmamız, Türkiye'nin ekonomisinin sağlam temelleri olduğunun göstergesi olacaktır."

IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere birçok kuruluşun, Türkiye'nin büyüme tahminlerini pozitife çevirmeye başladıklarını aktaran Topuz, "Daha evvel 2019'u pozitif büyüme ile kapatacağımızı söylediğimizde bize inanmayanlar, şimdi yavaş yavaş bizim dediğimiz noktaya geliyorlar. Beklenmedik bir gelişme olmazsa, 2019'u tahmin edilenin de üstünde bir büyüme ile kapatıp, 2023 hedeflerine kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret borsacılığında yeni bir dönem başlıyor



Ali Kopuz, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TÜRİB) geçen aylarda faaliyetine başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk aşamada biz üzerimize düşeni yapmış ve TÜRİB'in İstanbul'daki tek yetkili acentesi olmuştuk. Yani şu an TÜRİB'de işlem yapmak isteyenler bize gelip kayıtlarını oluşturuyorlar. Yatırımlarını yapmaya başlıyorlar. Aynı zamanda borsa personelimizden oluşan bir heyet, Aracılık Sistemi İstişare Toplantısı'na katıldı. TÜRİB'de artık ikinci aşamaya geçmek üzereyiz. Ticaret borsacılığında yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin başarılı olması için İSTİB olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Geçen ay gerçekleşen Tarım Orman Şurası'na da değinen Kopuz, İSTİB'in şuraya iletilen talep ve önerilerinin değerlendirildiğini ve sonuç bildirgesinde yer bulduğunu belirtti.

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sonuç bildirgesinde yer alan İSTİB'in yıllardır dile getirdiği konuları şöyle sıraladı:

"Tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiği, lisanslı depoculuğun geliştirilmesinin önemi, yerli tohumculuğun stratejik bir konu olduğu ve dışa bağımlı olmayan bir tarımın gerekliliği, sağlıklı bir piyasa için hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanmasının zorunluluğu, gençlerin tarımda istihdamının özendirilmesi için çalışmalar yapılmasının önemi, büyükşehir belediyelerindeki mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılmasının tarım için hayati bir konu olması, küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesinin gerekliliği, gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik ulusal politikaların geliştirilmesinin önemi."

Taleplerinin, şuranın sonuç bildirgesinde yer almasından, ülke adına büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Topuz, "Bundan sonra geriye sadece, bu kararların uygulanması ve takibi kalmıştır. Hem İSTİB hem de İstanbul iş dünyası olarak, bu kararların uygulanması sürecinde üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, meclis toplantısında İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, İSTİB'in yürüttüğü Gıda İsrafı Projesi ile ilgili meclis üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA