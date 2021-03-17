İSTESOB salgınla mücadele için denetim ekipleri oluşturdu
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İSTESOB salgınla mücadele için denetim ekipleri oluşturdu

17.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:55
İSTESOB salgınla mücadele için denetim ekipleri oluşturdu

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış riskine karşı salgınla mücadele için denetim ekipleri oluşturdu.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış riskine karşı salgınla mücadele için denetim ekipleri oluşturdu.

İSTESOB açıklamasında, İçişleri Bakanlığı'nın Dinamik Denetim Modeli talimatı doğrultusunda İstanbul'u risk haritasında mavi kategoriye taşımak için çalışma başlatıldığı, bu kapsamda iş yerlerinde maske, temizlik ve sosyal mesafe denetimleri yapılacağı belirtildi.

Birliğe bağlı 145 meslek odasında oluşturulan üçer kişilik denetim ekiplerinin, esnaf ve sanatkarlara yapacakları denetimlerde salgın tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulama yetkisi bulunuyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, salgın tedbirleri hakkında hem esnafı hem de vatandaşı bilgilendirmek amacıyla afiş hazırladıklarını, afişlerin taksi, minibüs, berber, kuaför, güzellik uzmanı, kıraathane, bakkalla yeme ve içme sektöründeki esnafın iş yerlerine asılacağını kaydetti.

Yılmaz, "Kısıtlamalar hafiflediği için esnaf ve sanatkarımız biraz olsun nefes aldı. Tamamen kaldırıldığında ise esnaf ve sanatkarımızın yüzü gülecektir. Bunun için İstanbul'da salgın riskinin en aza inmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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