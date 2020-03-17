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Faik Yılmaz, İstanbul, Ekonomi

İSTESOB Başkanı Yılmaz: "Alınan önlemleri destekliyoruz"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı işletmelerin kapatılması yönündeki kararı desteklediklerini, bu nedenle oluşacak ekonomik mağduriyetlerin önüne geçmek için esnaf ve sanatkara sağlanan...

17.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:16
İSTESOB Başkanı Yılmaz:

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı işletmelerin kapatılması yönündeki kararı desteklediklerini, bu nedenle oluşacak ekonomik mağduriyetlerin önüne geçmek için esnaf ve sanatkara sağlanan kredi desteğinin devam etmesini, kredi, sigorta primi ve vergi borçlarının ertelenmesini talep ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle alınan önlemleri yerinde bulduklarını ve desteklediklerini belirten Yılmaz, bu nedenle oluşacak ekonomik mağduriyetlerin önüne geçmek için esnaf ve sanatkara sağlanan kredi desteğinin devam etmesini, kredi, sigorta primi ve vergi borçlarının ertelenmesini talip ettiklerini bildirdi.

İşletmelerin kapatılmasının sektörlere olumsuz etkilerine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstihdamın yoğun olduğu bu sektörlerin ayakta kalabilmesi için devlet desteği çok önemli. Devletimiz yerinde ve acil tedbirlerle salgınla çok iyi bir şekilde mücadele ediyor. Eminim, bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağız. Bu süreçte insanların kalabalık yerlerden uzak durması gerekiyor. Salgının ne zaman biteceği de belirsiz. Bu şartlar altında esnaf bitme noktasına gelebilir."

Yılmaz, ilçe belediyelerine de çağrıda bulunarak, belediyelerin bölgelerinde bulunan dükkanları dezenfekte etmesi gerektiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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