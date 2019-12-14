"İster otur, ister kiraya ver"

14.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:48

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 84 daire satışında sona gelindiğini ve 18 Aralık 2019 Çarşamba günü yapılacak ihale ile soğuk kış günlerinde sıcacık yuvalarında geçirmek isteyenlere güzel bir imkan sunulduğunu söyledi.



Lüks, depreme dayanıklı ve son derece kullanışlı yeni yapılan dairelerin aynı zamanda bir yatırım aracı olabileceğini belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu "84 daire sahiplerini bekliyor. 120 aya varan taksitlerle, depreme dayanıklı, her türlü konfora sahip olan bu daireler aynı zamanda birer mahalle mantığı ile çevresi ile bütünleşmektedir. Her türlü sosyal ve alt yapısı hazırdır. Çevre düzenlemesi ve otoparkları belediyemizce oluşturulmuştur." dedi.



Bugün al yarın otur imkanı ile satışa sunulan dairelere yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, dairelerin gezilme imkanının olduğunu ve örnek dairelerin bulunduğunu kaydetti. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, daire almak isteyenlerin belediyenin internet sayfasından daha fazla bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA