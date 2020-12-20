İşten eve gittiğini söyledi, çalıştığını belgeleyemeyince para cezası uygulandı
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İşten eve gittiğini söyledi, çalıştığını belgeleyemeyince para cezası uygulandı

20.12.2020 22:02 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:06
İşten eve gittiğini söyledi, çalıştığını belgeleyemeyince para cezası uygulandı

AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler tarafından durdurulan Aykut E., (29), işten eve gittiğini söyledi; ancak çalıştığını belgeleyemeyince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçiler tarafından durdurulan Aykut E., (29), işten eve gittiğini söyledi; ancak çalıştığını belgeleyemeyince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. 

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Memiş Arıbaş Caddesi'nde meydana geldi. mahallede devriye dolaşan bekçiler, yolda yürüyen Aykut E.'yi durdurup, niçin sokağa çıktığını sordu. Asansör ustası olduğunu belirten Aykut E., asansör tamirinden döndüğünü ve eve gitmek üzere olduğunu söyledi. Ancak çalıştığını belgeleyemeyince  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.


İşten eve gittiğini söyledi, çalıştığını belgeleyemeyince para cezası uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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