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İşten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı Suçunu kabul eden şüpheli: "Pişmanım" Esenyurt'ta işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar takip eden şüpheli, "Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim" diyerek sözlü tacizde bulunup kayıplara karışmıştı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İşten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Suçunu kabul eden şüpheli: "Pişmanım"

İSTANBUL - Esenyurt'ta işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar takip eden şüpheli, "Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim" diyerek sözlü tacizde bulunup kayıplara karışmıştı.

Kadına büyük korku yaşatan şüpheli İ.İ kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Balıkyolu mahallesinde işten eve dönen Emine D. isimli şahısı metrelerce takip edip, eve girdiği sırada, "Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim" diyerek sözlü tacizde bulunan yabancı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 19 yaşında olduğu belirlenen İ.İ'nin suçunu kabul ederek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

48 saatlik aralıksız çalışma

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bir asansörde yaşanan taciz olayını çözen özel ekip, bu olayında üstüne giderek kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler 48 saat boyunca aralıksız, 28 kamera kaydı izleyerek şüphelinin izini sürdü. Eve gidiş güzergahı belirlenen şüphelinin akşam eve girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.İ'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İşten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı

İşten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı

İşten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı

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