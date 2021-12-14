İşten çıktıktan sonra sırra kadem basmıştı, cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş yerindeki vardiyasından çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Gümüş'ün cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesinde ikamet eden İbrahim Gümüş, yaklaşık bir hafta önce iş yerindeki gece vardiyasından çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gümüş'ten haber alamayan eşi ise Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Adeta sırra kadem basan adam için ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalar neticesinde Gümüş'ün cansız bedeni, AFAD ve dalgıç polis ekiplerince Sakarya Nehri'nde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gümüş'ün cansız bendeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İbrahim Gümüş'ün kesin ölüm sebebi ise burada yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA