ZONGULDAK (İHA) - İşten çıkıp evine geldi, heyelanı görünce şok yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir mahallede heyelan meydana geldi. İki eve giden yol ulaşıma kapanırken mahallenin ana yolunda ise heyelan tehlikesi yaşandı. İş çıkışı evine gelen Ömer Yüksel, heyelanla yola inen toprağın evinin yolunu kapattığını görünce şok yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 19.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi Dağbaca Sokak üzerinde yaşandı. Dik yamaçtan kopan toprak ve taş parçalar mahallenin ana yoluna indi. İki eve giden yol ise ulaşıma tamamen kapandı. Şans eseri olayda can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu güvenlik açısından kapattı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Yüksel, evlerine giden yolun heyelan nedeniyle kapandığını anlattı. Yüksel, "İşten eve gelince gördüğünüz gibi toprak komple aşağıya kaymış. Yukarıda iki ev daha var. Yatalak hastalar var. Heyelanın devam etme riski var. Bizim evimize giden yol zaten kapandı. Kendi imkanlarımızla patika yol açmaya çalıştık. AFAD ekiplerine haber vermişler. Polis ekipleri de burada" diye konuştu.