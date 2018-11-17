İşten Çıkartılan İşçiler İmza Kampanyasını Sonlandırdı

SAMSUN (İHA) – Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir market zinciri tarafından işten çıkartılan çalışanlar, 3 günde topladıkları 3 bin 500 imzanın ardından imza kampanyasını sonlandırdı.

Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubelerinin başka bir firmaya devredilmesi üzerine işten çıkışı verildiği iddia edilen çalışanlar imza kampanyası başlattı. 3 günde 3 bin 500 imza toplayan eski çalışanlar, bu imzaları diğer illerden gelen imzalarla birlikte Meclis'e sunmayı hedefliyor. Eski çalışanlar, imza kampanyasının sonunda basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Ahmet Özeken, "3 günde 3 bin 500 imza topladık. Bu imzalar Kayseri, Ankara ve Mersin bölgelerindeki imzalar da toplanıp, hep birlikte Meclis'e sunulacak. Eylemlerimiz her pazar günü devam edecek. Bütün haklarımızı sonuna kadar arayıp, kazanacağımızı düşünüyoruz. Mağduriyetimizi herkese duyurmak istiyoruz. Tazminatlarımızla birlikte bütün haklarımızı almak için yaz-kış demeden koşturmaya devam edeceğiz. Samsun'da 380, Türkiye genelinde ise binlerce arkadaşımız mağdur edilmiştir" dedi. - SAMSUN