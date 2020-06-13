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İşten çıkartılan belediye çalışanları için sosyal mesafeli miting

İşten çıkartılan belediye çalışanları için sosyal mesafeli miting Memur-Sen, işten çıkartılan belediye çalışanları için meydanlara indi Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın üzerinde işçilerin haklarını savundukları sözleri temsili olarak darağacına asıldı Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı...

13.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:15

İşten çıkartılan belediye çalışanları için sosyal mesafeli miting

Memur-Sen, işten çıkartılan belediye çalışanları için meydanlara indi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın üzerinde işçilerin haklarını savundukları sözleri temsili olarak darağacına asıldı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu:

"Belediyelerin ve başkanlarının şuursuz iş ve işlemlerine seyirci olmayacağız"

ADANA - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye geneli işten çıkartılan belediye çalışanları için meydanlara indi. Sosyal mesafeli ve maskeli olarak miting düzenleyen sendika, basın açıklamasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin temsili posterinin önüne siyah çelenk koydu.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin hemen ardından en çok konuşulan konulardan birisi de belediyelerde çalışan personellerin durumuydu. Birçok belediye başkanı seçimlerden önce işten çıkarma yapmayacağına dair söz vermesine rağmen binlerce belediye çalışanını seçimlerin ardından işten çıkardı. Adana'da da 468 sözleşmeli memurun iş akitlerine Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından son verildi.

Bunun üzerine harekete geçen ve işten çıkarılan belediye çalışanlarının işe geri dönmesini isteyen Memur-Sen, tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerini Adana İstasyon Meydanı'nda başlattı.

Sosyal mesafe kurallarına uyup maskelerini takan yaklaşık 100 kişi önce sloganlar atıp ardından ellerindeki dövizleri kaldırarak düdük çaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde "Biz hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız. Belediye başkanlarımız kimsenin ekmeği, aşı ile oynamayacak. Garantisi benim. Kimsenin aşına dokunulmayacak" ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın, "Sırtında teri eksik olmadan kurumadan maaşlarını veririz" yazılı pankartlar temsili olarak darağacına asıldı.

Açılışta konuşan Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, işten çıkartılan işçilerin sürekli yanında olduklarını ve onlara destek vereceklerini söyledi.

"İşçi haklarını aramaya devam ettik"

Daha sonra konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Biz Memur-Sen ve Bem-Bir- Sen olarak pandemi sürecinde çok hassas davrandık. Milletimizin zor dönemlerinde olduğu gibi kanımızla, canımızla ve imkanlarımızla yanında oldu. Fakat bu süreçte dahi kıyımları devam eden belediyelere karşı da mücadelemizi sürdürmeye devam ettik. Bir çok yerde hukuki mücadeleyle olumlu sonuçlar da aldık. Batman Belediyesinden atılan 67 sözleşmeli personelin işine dönmesini sağladık. Kim hangi sendikadanmış, kim nereye bağlıymış demeden, emeğin ve emekçinin hakkını her zeminde, her şartta aramaya, savunmaya devam ettik" diye konuştu.

"İşçiler tehdit ediliyor"

31 Mart tarihinden bugüne kadar bin 400 civarı sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilerek işlerine son verildiğini kaydeden Uslu, "Bin 400 civarı diyorum çünkü sözleşmesi fesih edilip daha düşük maaşla şirkete alınanlar belediye yönetimleri tarafından sesini çıkarmaması yönünde tehdit ediliyor. Buda krizin gerçek boyutlarını bilmemizi engelliyor. Dava açanlar geri dönemesin amaçlı hileye başvurup kadro iptalleri yapılıyor. Dava açıp yürütmeyi durdurma alanlar işine başlatılmıyor. Bütün bu tuzakları aşan binde bir nispetinde işine başlayan sözleşmeli personellere ise acımasızca baskılar zulümler sürgünler yapılmakta, bu kardeşlerimiz ekmekleri için aileleri için sabrediyorlar" ifadelerini kullandı.

"31 Aralık korku ve kaygı tavanı konumundadır"

CHP'li Karalar'a "Soruyorum işten attıklarınız kim. Yunan mı? Moskof mu?" diye soran Levent Uslu, daha sonra şunları kaydetti:

"Tabi ki hayır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kıymetli evlatları, uyanın bu gaflet uykusundan biran önce aklınızı başınıza alın. 31 Mart, sözleşmeli personel açısından baskı ve zulmün miladı, 31 Aralık ise korku ve kaygı tavanı konumundadır. Partizanlık virüsü bulaşan, emek düşmanlığı bakterisi taşıyan zihinlerin gerçekleştirdiği tahribat sanılandan büyük, tahmin edilenden derin, telafi edilebilir olmaktan uzaktır."

"Seyirci olmayacağız"

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkartıldıktan sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Alev Aslangiray'dan da bahseden Başkan Uslu, "İşten atılanların yanında, hem yönetim baskısı, hem de sendikal baskı ve şantajlar her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. 10 binlerce emekçiyi işinden kovdunuz, ekmeğinden ettiniz. Şimdi buradan soruyorum sayın Kılıçdaroğlu, halkçılık ilke değil de maske mi sizde. Maskeniz düştü partizanlık göründü. Yoksa siz de istatistiki bir ayrıntı olarak mı görüyorsunuz bu işten çıkarmaları, sürgün, baskı ve şantajları. Belediyelerin, başkanlarının, ideolojik ırkçıların, partizanlık virüsü taşıyanların, emeği, ekmeği ve emekçiyi hedef alanların haksız, zorba, hukuksuz ve şuursuz iş ve işlemlerine sessiz kalmayacak, seyirci olmayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından grup temsili Adana Büyükşehir Belediyesi posterinin önüne siyah çelenk koydu.

İşten çıkartılan belediye çalışanları için sosyal mesafeli miting

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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