İşten çıkarma yasağının süresi uzatılabilir
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İşten çıkarma yasağının süresi uzatılabilir

19 salgını nedeniyle getirilen ve son olarak bir ay daha uzatılan işten çıkarma yasağının süresiyle birlikte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de ihtiyaç duyulması halinde Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

İşten çıkarma yasağının süresi uzatılabilir
16.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:23

COVID-19 salgını nedeniyle getirilen ve son olarak bir ay daha uzatılan işten çıkarma yasağının süresiyle birlikte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de ihtiyaç duyulması halinde Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağı Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Teklif uyarınca, işten çıkarma yasağı her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, teklifin yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı'nın işten çıkarma yasağını, işverenin ücretsiz izin verme yetkisini ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabileceğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Demir, kanun teklifinde ayrıca normal çalışma sistemine dönen işverenlere prim teşviki sağlanması ve 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinin, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma yükümlülüğünün de 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmesi konularının da yer aldığını ifade etti.

Ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de uzatılabilecek

Kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı'nın işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Demir, "İşten çıkarma yasağıyla birlikte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de aynı şekilde Cumhurbaşkanı tarafından 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenebilir. Tekliften de anlaşılacağı üzere, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması bakımından sürenin belirlenmesi hususunda yetki 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Cumhurbaşkanı, ülkenin ekonomik durumu, istihdamının korunması, COVİD 19'un etki ve sonuçları gibi hususları dikkate alarak fesih yasağını ve ücretsiz izin uygulamasını her defasında 3 ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Kanun teklifinde olası bazı tereddütleri gidermek amacıyla iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi veya hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde fesih yasağının uygulanmayacağı hüküm altına alınmış" diye konuştu.

Normal çalışmaya dönen işverenlere prim teşviki

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanmış olan iş yerlerine ise normal çalışmaya dönülmesi halinde prim desteği sağlanacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Kanun teklifine göre, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma veya ücretsiz izin başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların; iş yerlerindeki kısa çalışmanın veya ücretsiz izin uygulamasının sona ermesi ve normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak. Desteğe konu primler İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak" dedi.

İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi Bulundurma zorunluluğu ertelenecek

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunun yasal hale geldiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Demir, "Ancak bu kapsamdaki pek çok iş yerinin anılan yükümlüğü sağlama bakımından yetersiz ve hazırlıksız olması ve buna bağlı olarak ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimalleri nedeniyle; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu bu işyerleri bakımından 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmesi teklif edilmekte" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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