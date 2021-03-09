İşten çıkarma yasağında istifa eden tazminat alabilir mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Avukat Devrim Nur Kayabalı, işten çıkarma yasağının uzatılmasını değerlendirdi. "Yasak süresinde istifa eden işçi tazminat alabilir mi?" gibi birçok soruyu yanıtlayan Kayabalı, konu hakkında merak edilenleri anlattı.