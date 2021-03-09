İşten çıkarma yasağında istifa eden tazminat alabilir mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı
Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Avukat Devrim Nur Kayabalı, işten çıkarma yasağının uzatılmasını değerlendirdi. "Yasak süresinde istifa eden işçi tazminat alabilir mi?" gibi birçok soruyu yanıtlayan Kayabalı, konu hakkında merak edilenleri anlattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle istihdamın korunmasına yönelik getirilen işten çıkarma yasağı, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan "Gündem Haber" programına katılan Avukat Devrim Nur Kayabalı, işten çıkarma yasağı kararının uzatılmasını, kararın işçi ve işverene sunduğu avantajları-dezavantajları değerlendirdi.
- Yasağın kapsamı nedir?
- Süreç ne kadar uzar?
- Küçültmeye giden işletme nasıl bir yol izleyebilir?
- 25. madde uyarınca işten çıkarılan çalışanın mağduriyeti olur mu?
- Haksız yere işten çıkarılan çalışan ne yapabilir?
- Yasak süresinde istifa eden işçi tazminat alabilir mi?
- TÜİK verilerine göre işsizlik geçen yıla oranla azaldı. Bunun nedeni nedir?
- İşten çıkarma yasağının sonuçları nasıl olacak?
- Çalışan istihdamının dağılımı değişiyor mu?
Sorularına yanıt veren Kayabalı, konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.
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