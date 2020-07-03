İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 1 ay daha devam edecek
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İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 1 ay daha devam edecek

31171 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2706 sayılı karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2707 sayılı karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 1 ay daha devam edecek
03.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:45

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Haziran'da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 1 ay daha uzatıldı. Nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek.

Kısa çalışma ödeneği 1 Temmuz itibarıyla 1 ay daha geçerli

2706 sayılı karar ile 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 1 ay uzatıldı. 30/06/2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere yine 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Sözleşme fesih yasağı 17 Ağustos'a kadar uzatıldı

7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10. maddeyle, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği, fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti. Resmî Gazete'de yayımlanan 2707 sayılı karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 17/08/2020 tarihine kadar uzatıldı.

3 milyon 91 kişi ödenekten yararlandı

Kısa çalışma ödeneği ve sözleşme fesih yasağı sürelerinin uzatılması kararını değerlendiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel; "Mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 91 bin çalışan koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinde faydalandı. Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması yönündeki kararla işçi ve işveren mağduriyetlerinin 1 ay daha önüne geçilmiş oldu. İşçi çıkarma yasağı hakkındaki kararı ise istihdamın korunması yönünden atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. İlgili yasal düzenlemede, işverenin fesih yasağının tek istisnasının, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler olarak gösterildiğini, bu sebeplerin varlığı halinde, işverenin fesih yasağına tabi olmaksızın işçinin iş akdini feshedebileceğini hatırlatmakta fayda var." dedi.

Kaynak: Bültenler

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