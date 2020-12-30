İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Resmi gazete işten çıkarma yasağı cezası nedir? 2021 işten çıkarmak yasak mı?

İşten çıkarma yasağı, koronavirüs sürecinin ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulama konmuştu. Cumhurbaşkanı kararı ile Eylül'de bir ay uzatılma kararı alınmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman son bulacak, ne kadar uzaltıldı? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Resmi gazete işten çıkarma yasağı cezası nedir? İşten çıkarmak yasak mı

İşten çıkarma yasağı 30 Aralık tarihinde uzatılmıştı. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların artması sonucu alınan kararla, işverenlerin, işçilerini işten çıkarmaları yasaklanmış ve işten çıkarana da çeşitli cezalar getirilmişti. Peki, Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı, 17 Ocak'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.

RESMİ GAZETE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI DETAYLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. İki uygulama da daha önceden 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış,17 Ocak tarihine ertelenmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

şveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.