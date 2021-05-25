İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan işten çıkarma yasağı hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. En son 17 Mayıs'a uzatılan işten çıkarma yasağı hakkındaki güncel bilgiler Resmi Gazetede yayınlandı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan işten çıkarma yasağı hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. En son 17 Mayıs'a uzatılan işten çıkarma yasağı hakkındaki güncel bilgiler Resmi Gazetede yayınlandı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen korona virüs kapsamında alanın önlemlerden biri de ekonomi alanındaki işten çıkarma yasağı idi. İşten çıkarma yasağına ilişkin daha önce alınan kararda; yasak 17 Mayıs günü sona erecekti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı yeni kararla durumlar değişti. Alınan yeni kararlar Resmi gazetede yayınlandı.

4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin değiştirilmesiyle birlikte işten çıkarma yasağı da uzatılmıştır.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

En son alınan kararlara göre işten çıkarılma yasağı uzatıldı. Daha önce alınan kararla 17 Mayıs'ta bitmesi düşünülen işten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.