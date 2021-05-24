İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı?
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı?
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İş sözleşmesi fesih yasağı ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Normal şartlarda 17 Mayıs'ta tamamlanacak olan yasağın süresi alınan kararla uzatılmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, fesih yasağı hangi tarihte bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı?

İş sözleşmesi fesih yasağı ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Normal şartlarda 17 Mayıs'ta tamamlanacak olan yasağın süresi alınan kararla uzatılmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, fesih yasağı hangi tarihte bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren fesih yasağı 30 Haziran'da sona erecek. İlk etapta 2 aylık süreçlerle uzatılan kısıtlama normal şartlarda 17 Mayıs'ta tamamlanacaktı, ancak alınan son kararla birlikte bu süreç 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

2021 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı? - Haberler
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